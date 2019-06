Piet Zwart Prijs voor Bossche ontwerper Frans Bevers

Nederland­se handboog­schut­ters vallen in rap tempo af op WK

17:52 Van de Nederlandse handboogschutters sneuvelden Sjef van den Berg en Mike Schloesser donderdagmiddag als laatsten in het individuele WK-toernooi in Den Bosch. Voor beiden was de kwartfinale het eindstation. Ze waren wel binnen voor de bui, die tijdens de halve eindstrijd losbarstte boven het veld van rugbyclub The Dukes.