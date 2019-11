Pietenprotest bij intocht Sint Den Bosch is ‘jammer’: ‘We hadden dit liever op ander moment gezien’

Stuivertje wisselen voor kinderbur­ge­mees­ter Gestel: Houtman begint, Kroon neemt afscheid

31 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - Madelief Houtman uit groep acht van basisschool Fonkel in Den Dungen is gisteravond door burgemeester Han Looijen geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel. Houtman volgt Michelle Kroon op die een jaar lang kinderburgemeester was.