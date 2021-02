Pindakaaswalhalla blijft langer in Den Bosch: ‘Het is een match’

,,Het bevalt goed in Den Bosch. Het is een match", zegt Chiel Spruitenburg van De Pindakaaswinkel. ,,Zelfs in deze tijd gaat het best aardig, al is het niet alleen rozengeur en maneschijn. En het pand is prachtig.” Naast vestigingen in Amsterdam, Breda, Utrecht en Maastricht opende De Pindakaswinkel op 8 december in Den Bosch. Het was de bedoeling dat ze er tot en met begin januari zouden zitten, maar het huurcontract is nu voor onbepaalde tijd verlengd.