Pingpongrobot trekt de aandacht tijdens open dag van vereniging JCV in Vught: ‘Een ideaal hulpmiddel’

Flop, flop, flop. In een razendsnel tempo springen de plastic balletjes op mechanische wijze uit de machine, die van een afstand iets weg heeft van een bijzettafeltje. „Een snelheid van 180 kilometer per uur, dat halen de balletjes wel”, grinnikt routinier Peter Vullings (61). „Met een afstandbediening kun je niet alleen de snelheid maar ook verschillende effecten instellen: top-, back- en zijspin of ‘contra’. Dat laatste is een bal zonder effect.”

,,Dit apparaat is een ideaal hulpmiddel om je niveau wat op te krikken. Grappig is dat je ‘m eveneens in de shufflemodus kunt zetten, een optie die je in een vergelijkbare vorm aantreft op een ouderwetse CD-speler. We hebben er nóg eentje, de Robo Pong. Die is iets minder geavanceerd en met name geschikt voor kinderen.”

Niet voor slome duikelaars

De club, die ruim zeventig jaar bestaat en nu circa honderd leden telt, beschikt over enkele talenten. Onder wie de 18-jarige Wendy Han uit Vught. „Ik ben geboren in Nederland, maar mijn familie komt uit Shanghai. Zes jaar geleden ben ik lid geworden van deze club. Pingpong of tafeltennis, hoe je het ook noemt, is een sport met lekker veel dynamiek”, onderstreept ze. Niet bepaald een sport voor slome duikelaars dus.

Vroeger sloeg ze thuis met haar vader Xiang regelmatig een balletje, tegenwoordig vormen ze samen de dubbel binnen hun team. „Het lijkt me gaaf een paar maanden in China te trainen. Bijvoorbeeld in Tianjin, hét epicentrum. Meetrainen met de nationale selectie op Papendal is een andere droom. Mijn forehand is al redelijk goed, mijn backhand is wat minder”, geeft Han prijs.

„Vandaag hopen we nieuwe leden te begroeten. Vooral in de leeftijdscategorie tussen 15-40 jaar; die groep is bij ons wat ondervertegenwoordigd”, aldus voorzitter Lineke Kooyman. Terwijl ze dit zegt, betreden de broers Lucas (31) en Rutger Claussen (33) plots het clubhuis aan de Van de Pollstraat. Alsof de gebeden zijn verhoord...

Volledig scherm Voorzitter Lineke Kooyman (58) en Monika Coppens (60) spelen samen in het vierde team van JCV. © Chris Korsten