Plaatsen van indrukwekkende trap Muyserick thuis te volgen: ‘Kom niet naar het Maurickplein’

VUGHT - Het belooft een indrukwekkend schouwspel te worden; het plaatsen van de nieuwe trap Muyserick in Vught. De operatie daarom zaterdag te bekijken via een ‘livestream'. ,,Zodat het hele proces veilig thuis te volgen is", aldus een woordvoerder. ,,We willen ontmoedigen dat mensen tijdens deze coronacrisis massaal komen kijken.”

Het plaatsen van de nieuwe Trap Muyserick is volgens een gemeentewoordvoerder een echt huzarenstukje. ,,De trap wordt getransporteerd over de A2. Met speciaal transport van zo'n 5,5 meter breed. Het transport bereikt via de Grote Gent het Maurickplein.”

Afsluiting Boxtelseweg

Met passen en meten wordt vervolgens ‘het skelet’ op zijn plaats getakeld. De trapconstructie sluit aan op de voetgangersbrug over de A2. ,,Voor dit hijswerk zijn grote kranen nodig. Het Maurickplein en Boxtelseweg moeten daarom worden afgesloten. Ook voor het afwerken van de treden en balustrades is afsluiten noodzakelijk.”

Verbinding naar kasteel

De bekende trap leidt via de voetgangersbrug naar Kasteel Maurick en moest wijken vanwege de herinrichting van het Maurickplein en omgeving. De nieuwe variant is langer en voert over de Boxtelseweg. De twee karakteristieke kolommen, met de wapens van de families Van Beresteyn en de familie Brouart worden hergebruikt. De kolommen zijn vrijwel een kopie van de toegangspoort tot het kasteel aan de overzijde van de autosnelweg.

Quote De coronabood­schap is om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te bewaren Gemeentewoordvoerder, Vught