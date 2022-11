Plan B voor de Lucaskerk: priester en huisartsen mogelijk onder één dak

Vergimmes Mooi sluit als 50ste clubke het Kwèkfes­tijn af

DEN BOSCH - Met vijftig deelnemende carnavalsclubkes is het 63ste Kwèkfestijn in Oeteldonk net even minder bezet dan de jaren voor corona. Vergimmes Mooi is zaterdag 19 november om 15.50 uur in de tent op de Parade, omdat een nieuw theater gebouwd wordt, de laatste deelnemende club.

5 november