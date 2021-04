Plan nieuw woonwinkelcentrum Vught aangepast; bezwaren omwonenden van de baan

VUGHT - De schop voor het nieuwe woonwinkelgebied Marktveldplein kan over zes weken de grond in. Bezwaren van omwonenden zijn van de baan. Ontwikkelaar GREEN Real Estate heeft het plan aangepast en de vergunning is verleend.

Bewoners van het appartementengebouw Chatelijne hadden grote moeite met de hoogte van het nieuwe winkelcentrum voor hun deur. Ze vonden dat het nieuwe ‘Marktveldplein’ aan de Marktveldzijde te massaal werd en niet aansloot bij het bestaande oude centrum van Vught.

Ontwikkelaar past plan aan

Bij de bezwaarschriftencommissie vingen ze echter bot. Tóch gaf GREEN gehoor aan de bezwaren en paste het plan aan. Twee appartementen zijn uit het nieuwbouwplan gehaald en is er een kleiner appartement voor in de plaats gekomen zodat de bouwhoogte op deze plek nu aan de wensen van de omwonenden voldoet. De vergunning voor het herziene plan is dinsdag door gemeente Vught verleend. ,,We kijken al lange tijd uit naar een nieuw centrum”, aldus wethouder Fons Potters. ,,Het is geweldig dat de schop binnenkort echt de grond in gaat. We zijn blij dat we onze gemeente, inwoners en ondernemers eindelijk het centrum kunnen geven dat ze verdienen. Het is een goede impuls voor Vught. Het centrum wordt een aantrekkelijke plek voor winkelen, ontspanning, ontmoeting en verblijf waar het voor jong en oud goed toeven zal zijn.”

Volledig scherm Impressie van het nieuwe woonwinkelcentrum Marktplein in Vught. © GREEN Real Estate

Volgens de huidige planning start de sloop van de Marktveldpassage in de tweede helft van mei, direct gevolgd door de bouw die dan eind juni/begin juli begint. In de eerste fase wordt het Raadhuys gebouwd met 62 appartementen en penthouses, negen winkels - waaronder de Albert Heijn en Gall&Gall - en een horecaruimte. ,,De afgelopen jaren hebben we veel tijd besteed aan alle voorbereidingen en hebben we in het bijzonder gekeken hoe onze plannen tegemoet konden komen aan de wensen van omwonenden, ondernemers en natuurlijk toekomstige bewoners", verklaart Piet Hein Erdman, directeur ontwikkeling bij GREEN Real Estate. ,,De reacties op onze plannen zijn veelal positief geweest, maar voor een beperkte groep omwonende bleef de hoogte een onoverkomelijk bezwaar. Op basis van die bezwaren hebben we de plannen weer aangepast en zijn we nu blij dat we consensus hebben bereikt.”

Overgrote deel van de appartementen is verkocht

In de tweede fase volgt de nieuwbouw van de Baron met tien appartementen en drie winkels en het Koetshuis met twaalf appartementen, drie patiowoningen en een horecaruimte. Het overgrote deel van de 62 appartementen en penthouses is inmiddels verkocht. Er zijn nog enkele woningen in het Raadhuys te koop.

Volledig scherm Impressie van de daktuin van het nieuwe woonwinkelcentrum Marktplein in Vught. © GREEN Real Estate

Op de winkel van Albert Heijn komt een grote, groene daktuin. In totaal worden in het centrum van Vught 87 nieuwbouwappartementen en penthouses gebouwd waarvan twaalf huur- en 75 koopwoningen.

Betonrot

In 2019 werd het plan ook al aangepast vanwege een veranderende markt, kritiek van omwonenden en onverwachte betonrot. Toen werd besloten de gedateerde Marktveldpassage volledig te slopen en te herbouwen en werd gekozen voor minder winkels, meer appartementen, meer ruimte tussen bestaande woningen én géén achteruitrijdende vrachtwagens meer maar inpandige bevoorrading.