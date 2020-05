Plan tegenstanders windmolenpark Rosmalen: turbines vér van bewoonde wereld

Het ging al jaren slecht met Rosmalense sauna. Het lag dus níet aan corona

19 mei ROSMALEN - Het faillissement van sauna De Thermen in Rosmalen had niet veel met de coronacrisis te maken. De deuren gingen nu net even eerder op slot omdat het bedrijf tóch al deze maand zou sluiten. Dat is te lezen in het verslag van de curator.