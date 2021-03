Plannen met IJzeren Man en Fortduinen zorgen voor onrust in Cromvoirt

Maximaal 77 woningen voor de twee laatste fases van Den Hoek in Helvoirt

25 maart HELVOIRT - In de twee laatste fases van de uitbreidingswijk Den Hoek in Helvoirt worden maximaal 77 woningen gebouwd. Het geldende bestemmingsplan is volgens wethouder Yvonne Vos leidend. Rond de zomer komt zij met een plan dat ‘zoveel mogelijk voldoet aan de woonwensen van inwoners’.