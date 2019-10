Plaquette voor Roma en Sinti in Den Bosch

Noordoost Brabant voorop in bewustma­king seksuele diversi­teit

19:11 DEN BOSCH - Ter gelegenheid van World Coming Out Day presenteerde het COC Noordoost Brabant gisteren het vernieuwde lesplan over seksuele diversiteit. De methode die bedoeld is voor basisscholieren werd op het stadhuis van Den Bosch in ontvangst genomen door wethouder Mike van der Geld. Daarmee gaat de regio voorop in de bewustmaking omtrent dit actuele onderwerp.