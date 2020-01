Plattegrond van nieuw glasvezelnetwerk Den Bosch

NIEUWKUIJK - The People Group uit Nieuwkuijk, denkt onder- en bovengronds mee mee bij technische projecten in Den Bosch, bijvoorbeeld bij de aanleg van glasvezel.

Op het computerscherm ploppen rode blokjes en streepjes op. ,,Een plattegrond van het nieuwe glasvezelnetwerk in Den Bosch”, legt Arjan van den oogaart uit Gilze uit. ,,In de stad ligt straks zo'n 320 kilometer aan glasvezelkabel onder de grond. Dat rekenen we hier in enkele minuten uit.”

Arjan is één van de ruim 260 werknemers van The People Group (TPG) met vestigingen in Düsseldorf, Almere en het hoofdkantoor in Nieuwkuijk. Het bedrijf verbindt mens, data en software. Het zoekt slimme oplossingen voor optimale processen bij de opdrachtgevers. TPG ontwerpt met geavanceerde software boven- en ondergrondse netwerken zoals wegen, kanalen, waterleidingen, elektriciteits- en glasvezelkabels.

Quote In april gaat de glasvezel in Den Bosch de grond in Bas van Laar, Directeur The People Group ,,In april gaat de glasvezel in Den Bosch de grond in”, aldus algemeen directeur Bas van Laar. ,,We zijn bij TPG ook bezig met het ontwerp van glasvezelroutes in onder meer Breda, Bergen op Zoom, Bavel en Helvoirt. TPG doet dat met eigen geavanceerde software. ,,Je weet door een combinatie van algoritmen en gegevens via bijvoorbeeld het kadaster precies welke obstakels waar in de grond zitten", aldus Van Laar. ,,Zo bereken je hoe je de meest efficiënte en financieel interessante netwerken kunt leggen. Vroeger had je daar weken voor nodig. Nu weet je de meest optimale route met minder mensen binnen enkele dagen.”

Máximakanaal

Van Laar begon in 2007 met TPG. In 2017 verhuisde de hoofdvestiging naar een modern pand naast de A59. ,,We zijn nog aan het inrichten”, aldus Van Laar tijdens een rondleiding. Hij toont de werkplekken van de software ontwikkelaars en de toekomstige cursusruimten. ,,Deze grote hal is onze lunchruimte en bar. Hier werden voorheen halffabricaten van wol gemaakt. Nu eten en tafeltennissen we hier. Vrijdagmiddag drinken we een borrel aan de bar.”

TPG houdt zich niet alleen bezig met het ontwerp van ondergrondse netwerken. Er wordt ook infrastructuur in de ruimtelijke omgeving boven de grond bedacht. ,,Het ontwerpen van wegen is onze grootste specialisatie", aldus manager Jeroen van de Wiel uit Den Bosch. ,,We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het project ‘Dak op de Bak’, het groene dak over de A27 bij Utrecht. We hebben ook berekend en in 3D gevisualiseerd hoe en waar het Máximakanaal bij Den Bosch het meest optimaal gegraven kon worden. Waar kun je sluizen en damwanden het beste leggen? We zijn een belangrijk radertje in het geheel. Bepalen mede hoe het project eruit ziet. Leuk om over je ‘eigen’ rotonde te kunnen scheuren.”

Noorwegen

Arthur Vogels uit Tilburg heeft meegewerkt aan het 3D ontwerp van een lightrail project in de stad Bergen in Noorwegen. ,,Je moest rekening houden met bijvoorbeeld hoogteverschillen en de afwatering. Het regent nogal veel in Bergen”, weet hij. ,,Het is cruciaal dat de facetten kloppen. Het leuke is dat je ons 3D model daadwerkelijk buiten ziet ontstaan. Ik geloof dat het light-railproject in 2023 of 2024 klaar moet zijn."

PFAS

Een deel van de bouw en de aanleg van bijvoorbeeld wegen ligt nu stil vanwege de stikstofproblematiek en de PFAS-discussie.” ,,Wij merken er bij The People Group nog niets van”, aldus van Laar. ,,We krijgen en hebben nog steeds langlopende projecten. Als de situatie lang duurt zou het op termijn ook gevolgen voor TPG kunnen hebben.”