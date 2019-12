Plebaan Blom Sint-Jan hervat na zware longontsteking weer aantal taken

Burgemees­ter pakt alcohol in Bossche binnenstad aan: Is het nou echt zo'n groot probleem?

15:45 Vrij. 20 dec. Mannen (het zijn zelden vrouwen) die op straat in Den Bosch een blikje bier drinken of een fles wijn leegsloeberen. Komt dat nou vaak voor? En zorgt het ook voor behoorlijk wat overlast? De Bossche burgemeester Jack Mikkers is ervan overtuigd dat het een probleem is. Volgens hem vallen deze ‘alcoholgebruikers’ mensen in de binnenstad lastig. Verder plassen ze op straat en laten afval slingeren. Dat wil Mikkers dus ‘terugdringen’.