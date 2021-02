Plebaan in lege Sint-Jan: ‘Er borrelt weinig in Oeteldonk, alles om dit virus een halt toe te roepen’

Hans slaapt in hotelbed prins Amadeiro XXVI: ‘Mooi verhaal voor mijn kleinkinde­ren’

12 februari DEN BOSCH - Prinsheerlijk slapen in het Zomerpaleis (Hotel Central). Uitgerekend in de kamer waar traditiegetrouw prins Amadeiro XXVI logeert tijdens carnaval. Bosschenaar Hans (55) heeft de kamer gereserveerd die de prins heeft geannuleerd omdat officieel is een streep gezet door carnaval. ,,Ik heb een mooi verhaal om later aan mijn kleinkinderen te vertellen.’’