Plebaan Vincent Blom wijst de weg naar een verborgen mysterie in de Sint-Jan

Tekort aan sociale huurwonin­gen in Vught; corpora­ties willen wel bouwen, maar waar?

VUGHT - De wachttijd voor een sociale huurwoning in Vught is voor het eerst in jaren gedaald, dankzij de oplevering van de vernieuwde Grote Zeeheldenbuurt. Woningcorporaties willen graag nog zo’n slag slaan, maar er zijn amper bouwlocaties.

26 juli