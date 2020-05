Plein Paleiskwartier blijft voorlopig een doorn in het Bossche oog: streep door prijswinnend ontwerp

DEN BOSCH - Er kan een streep door ‘The Smart Box’ op het plein aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Het ontwerp is te duur om gerealiseerd te worden. Dit betekent dat de herinrichting van het plein nog langer op zich laat wachten.

Het plein tussen het Van Maerlant, het Koning Willem I College en de studentenwoningen is al jaren een doorn in het oog van de gemeente. The Smart Box kwam in januari 2019 als winnaar uit de bus van een ontwerpwedstrijd van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI). Eén van de redenen waarom het ontwerp won, aldus de jury, is dat ‘de kans groot is dat dit ontwerp ook werkelijkheid wordt’. Met 40.000 euro was er ook een budget gereserveerd door de gemeente.

Maar bijna anderhalf jaar later blijkt dat ontwerp tóch te prijzig is. ,,Uitvoering van de Smart Box bleek beduidend duurder uit te vallen dan in het winnend ontwerp beraamd", zegt de gemeente.

‘Jammer’

Bij het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) vinden ze het jammer dat ontwerp niet uit wordt gevoerd. ,,Vorige week kregen we er een mailtje over", zegt woordvoerder Marc van Doornewaard. ,,En alhoewel we wisten dat het geen zekerheid zou zijn dat het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd zou worden, hadden we er natuurlijk wel op gehoopt. Het had ook mooi gepast op het plein.”

Maar BAI ziet nog een ultieme mogelijkheid: ,,Misschien dat de gemeente kan praten met de winnende ontwerpers om te kijken naar een manier om de kosten te drukken?”