Pleziervaart niet door Bossche sluizen, Stadskantoor en Weener XL vanwege corona ’s middags dicht

Geen vaartoch­ten op Binnendie­ze; ‘Zakelijk gezien is het seizoen verloren’

15:00 DEN BOSCH - Ook bij de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch komt de coronacrisis keihard aan. ,,Zakelijk gezien is het seizoen voor ons verloren’’, zegt voorzitter Yvonne Moerman. ,,In sociaal opzicht zijn de gevolgen voor onze schippers en gidsen ook groot.’’ Het gaat in totaal om zo’n 380 mannen en vrouwen.