‘Podium Azijnfabriek’ is na verhuizing fikse upgrade voor kamermuziekvrienden in Den Bosch

Lunchen met klassieke muziek. De concertmiddagen in de Bossche Azijnfabriek zijn een begrip bij de culturele smulpaap. Al meer dan dertig jaar vonden de lunchconcerten plaats in de krap bemeten maar ouderwets gezellige Azijnfabriek aan de Bethaniestraat. Nu verkast de geliefde concertreeks naar het nieuwe Podium Azijnfabriek aan de Triniteitstraat.

Groter podium

Het bestuur van Vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch is in zijn nopjes met de lang verwachte overgang. Sinds 2005 nemen zij de programmering van de lunchconcerten op zich. ,,Eindelijk een groter podium en een meer representatieve uitstraling”, ondervindt programmeur Matthieu Hogenboom.

Quote In de oude Azijnfa­briek voelde je je thuis als in een hondenmand Matthieu Hogenboom , programmeur

,,De oude Azijnfabriek is niet met de tijd meegegaan”, zegt hij. ,,Veel aan het pand was niet meer onderhouden en er waren weinig toiletten. Onze vaste vrienden bleven gelukkig wel komen. In de oude Azijnfabriek voelde je je thuis als in een hondenmand. Ook de musici keken er niet zo van op. Ze waren al blij met een heel aandachtig en geïnformeerd publiek.”

Reuzenstap voorwaarts

Het nieuwe pand is een reuzenstap voorwaarts voor Vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch. Zowel in de foyer als in de zaal bevindt zich nu een bar ,,Er is gewoon veel meer ruimte. We kunnen nu zo’n honderdzeventig mensen kwijt in plaats van honderdtwintig. We behouden dezelfde ongedwongen sfeer. De zaalopstelling met stoelen en tafeltjes is identiek. En iedereen kan er gewoon zijn lunch nuttigen”, vertelt René Bokslag die penningmeester bij Vrienden Kamermuziek is. ,,Daarnaast bevinden zich in de zaal en de foyer nog twee kleine podia waar intiemere optredens kunnen plaatsvinden.”

Quote Toen wij een nieuwe piano nodig hadden, zijn we een actie gestart, met succes Matthieu Hogenboom , programmeur

Vrienden Kamermuziek heeft op dit moment zo’n 270 vaste vrienden die voor een vast jaarbedrag rond de 75 lunchconcerten krijgen aangeboden. Naast de vriendenbijdragen en de losse entreegelden krijgt Vrienden Kamermuziek subsidie van de gemeente. ,,Toen we een nieuwe piano nodig hadden, zijn we een crowdfunding actie gestart. Met succes. In december wijden we onze nieuwe Yamaha-vleugel in”, glundert Hogenboom.

Kansen voor muziektalent

Hoofdmoot van de programmering blijft de klassieke kamermuziek. Van renaissancemuziek tot romantiek en twintigste-eeuws. Maar er zijn ook uitstapjes naar wereldmuziek en chanson. Veel muziektalent krijgt een eerste kans bij Podium Azijnfabriek, geeft Hogenboom aan. ,,We geven veel gezelschappen een nieuwe kans om op te treden. Door corona moest er veel afgezegd worden. Gelukkig is er nu meer mogelijk. We gaan ook werken met coronatoegangsbewijzen zodat we meer mensen kunnen toelaten.”

Donderdag 2 september wordt het nieuwe seizoen geopend door violiste Lisa Jacobs en ensemble. Hogenboom wist haar vlot te strikken. ,,Inmiddels is Lisa een echte ster in Nederland. Maar ze kwam al bij ons als achttienjarige. Veel musici blijven ons trouw.” Meer informatie: www.kamermuziekshertogenbosch.nl