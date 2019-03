Poëziepodium komt met stadsdichter Den Bosch

UPDATE + VIDEO Medewerker Caterpil­lar in Den Bosch komt onder metalen plaat van 2000 kilo terecht

12 maart DEN BOSCH - Een medewerker van het Amerikaanse bedrijf Caterpillar gevestigd aan de Sigarenmakerstraat in Den Bosch is dinsdag rond 13.00 uur onder een metalen plaat van 2000 kilo terecht gekomen. De werknemer is overgebracht naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het bedrijf zou twee jaar geleden de veiligheid in het bedrijf flink verhogen.