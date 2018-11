Politie: A59 bij afslag Kruisstraat niet onveilig

FC Den Bosch op jacht naar record en zelfs de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie

12:14 Een uitschieter in 2014, toen FC Den Bosch op de vierde plek eindigde in de eerste divisie, tussen tien jaar aan middelmatige en slechte resultaten. Dertien jaar geleden is het dat de Bosschenaren in de eredivisie acteerden. En dan is daar nu die uitstekende reeks van zeven gewonnen wedstrijden en een derde plaats. Wordt het nog mooier?