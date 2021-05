Politie arresteert mogelijke drugsdealer: man (39) uit Den Bosch opgepakt

Tientallen bewoners moeten ergens anders slapen na brand in Bossche flat, óók hamster Hammie

25 mei DEN BOSCH - Een grote brand in een flat aan het Carolushof in Den Bosch in de nacht van zondag op maandag zorgde er voor dat 24 bewoners voorlopig niet in hun eigen woning kunnen slapen. Het gebouw is enkele maanden geleden nog aangepakt om brandveiliger te maken.