Politie doet inval met pantservoertuig: Bosschenaar aangehouden in drugsonderzoek

Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant heeft de aanhouding te maken met een drugsonderzoek zoals dat vorig jaar ook de reden was voor de inval in hetzelfde huis. In tegenstelling tot maandag werd de actie vorig jaar gecombineerd met invallen in andere woningen. In het huis aan de Geulweg werden vorig jaar ‘enkele goederen’ in beslag genomen. Het is niet duidelijk of dat ook dit keer het geval is.