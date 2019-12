Politie houdt klopjacht op verdachte na achtervolging door Vught

De achtervolging begon rond 22.00 uur ter hoogte van de IJzeren Man aan de Boslaan. De auto kwam door vooralsnog onbekende reden in het vizier van politieagenten.

Achtervolging

De politie zette de achtervolging op de man met meerdere eenheden in maar ze kregen hem niet gestopt. Uiteindelijk stopte de auto op het Snippenlaantje, parallel aan de N65. De bestuurder ging er te voet vandoor en rende de bossen in tussen het Snippenlaantje, de Boslaan en het spoor.

Agenten kamden vervolgens het hele gebied uit. Ze zochten op daken en probeerden met meerdere eenheden de man te vinden. Voor zover bekend is dat nog niet gelukt.

Waarom de politie de achtervolging op de man inzette is niet duidelijk. Mogelijk ging het om een gestolen auto, een Toyota Landcruiser. De auto is op last van de politie door een bergingsbedrijf meegenomen.