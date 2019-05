Politie juicht verbod lachgas op Bossche festivals toe: gemeente overweegt aanpak

Rechtszaak over doden Daan Hoefs mogelijk in september

6 mei DEN BOSCH - Mogelijk wordt in september tijdens een rechtszitting inhoudelijk ingegaan op de schietpartij waarbij vorig jaar Erpenaar Daan Hoefs (26) werd gedood. De stand van zaken komt in juli aan bod tijdens een rechtszaak. Dat is maandagochtend bepaald tijdens een zitting waarbij Schijndelaar Mark van S. (30) terecht stond.