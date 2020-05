Politie maakt einde aan illegale crossen in weiland Kruisstraat

ROSMALEN/KRUISSTRAAT - Crossmotoren en quads namen de afgelopen maanden regelmatig bezit van een weiland in de buurt van Kruisstraat bij Rosmalen. Volgens wijkagent Elco van Berkel werd over de overlast door het illegale gebruik regelmatig geklaagd bij de politie. ,,Ook de eigenaar van het weiland heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik. Ik zag dat het steeds om dezelfde locatie ging en heb de klachten gebundeld en ben er toen met collega's werk van gaan maken", zegt de wijkagent.

Geen processen-verbalen

De politie is toen ook gaan handhaven. ,,We hebben in enkele weken tijd meerdere personen staande gehouden, namen genoteerd en gewaarschuwd. Bij mijn weten zijn er geen processen-verbaal uitgeschreven. Dat zou wel zijn gebeurd als mensen die al gewaarschuwd waren er toch bleven crossen.”

Vijftien personen

Volgens de wijkagent voor Rosmalen-Oost gaat het om een weiland in de buurt van bedrijventerrein bij industrieterrein Kruisstraat. Het ging volgens hem om in totaal een stuk of vijftien personen die op crossmotoren of quads reden. ,,Maar ze kwamen er nooit allemaal tegelijk.”

De wijkagent laat in het midden waar werd gereden om te voorkomen dat anderen wellicht op een idee worden gebracht. Volgens wijkagent Van Berkel zijn er al een tijdje geen meldingen meer van crossers die dit weiland gebruiken.

In verschillende bosgebieden in Midden- en Noordoost-Brabant zijn politie en gemeenten in actie gekomen tegen illegale crossers. De afgelopen weken zijn al meerdere wildcrossers beboet in Brabant. Bij een drijfjacht pakten politie-agenten en boa’s tientallen crossers in de kraag vorige week in Schaijk. De burgemeester verklaarde daarop het bosgebied officieel tot verboden terrein voor motoren. Begin april werd een groep van 75 crossers van een terrein bij vliegveld Breda International Airport weggestuurd.