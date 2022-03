Politie onderzoekt mishandeling van man (18) in Bossche binnenstad. Minderjarige verdachte aangehouden

‘Held’ gooit tijdens carnavals­nacht ruit politieau­to in met verkeers­bord

DEN BOSCH - Het dienstvoertuig van een Bossche wijkagent is aan de Keizerstraat ingegooid met een verkeersbord door een jongeman die op camerabeelden te zien is. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag tijdens carnaval in Den Bosch.

6:44