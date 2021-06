Politie ontdekt in Bossche opslagboxen ‘chillruimtes met lachgas in overvloed’

Ook komende tijd minder busritten in Brabant, Arriva verwacht ‘nog wel aantal jaar’ geen volle bussen

9:05 DEN BOSCH/TILBURG - Arriva schrapt ook komend jaar vijf procent van de ritten in Brabant. Zo houdt het vervoersbedrijf het hoofd boven water in de coronatijd met minder reizigers. Arriva laat meerdere buslijnen in en rond Den Bosch en Tilburg minder vaak rijden, maar denkt niet dat reizigers in de knel komen.