Politie over festival Kingsland in Den Bosch: ‘Het is rustig en goed verlopen’

Van Hanegem geeft FC Den Bosch dinsdag uitsluit­sel: 'Als ik het doe, ga ik ook zelf op het veld staan’

13:48 Willem van Hanegem laat dinsdag weten of hij FC Den Bosch gaat leiden in de nacompetitie. Eén ding staat voor De Kromme al wel vast: ,,Als ik het doe, ga ik ook op het veld staan. Anders heeft het geen zin.” Een rol op de achtergrond als adviseur, mentor, coach van de coach, fluisteraar of supervisor ziet hij daarmee niet zitten.