Politie past nieuwe tactiek toe om hardrijders in Den Bosch te pakken: ‘Korte controle is beter’

De afgelopen tijd is deze aanpak toegepast in onder meer de Sint Josephstraat, Hinthamerstraat, Zuid-Willemsvaart en Stationsweg. Wat de buitenwijken betreft gaat het onder meer om de Rijnstraat in Den Bosch-Oost. In een 30 km. zone zoals de Hinthamerstraat en Sint Josephstraat was de hoogstgemeten snelheid 76 kilometer per uur.

Onduidelijk

Burgemeester Mikkers

Heeft de politie het idee dat in de straten minder snel wordt gereden sinds daar is gecontroleerd en in hoeverre is bekend dat te hoge snelheid een rol speelt bij verkeersongelukken in deze straten? ,,Het is echt nog te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de effecten. Uiteraard is het wel het doel dat er een afschrikwekkend effect vanuit gaat. Natuurlijk is een hoge snelheid in zijn algemeenheid zeker een bekende oorzaak voor verkeersongevallen. Maar hoe dat precies zit, is niet aan te geven. Het beeld is niet dat er in de straten waar we controleren meer ongevallen gebeuren. Het gaat echt om overlast die mensen ervaren.’’