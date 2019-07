Politie rukt met kogelwerende vesten uit voor valse melding in Den Bosch: man probeert ex de schuld te geven

DEN BOSCH - Een man is onlangs opgepakt in Den Bosch nadat hij een valse melding deed en daar vervolgens over loog. De politie rukte zelfs met kogelwerende vesten uit naar het ‘incident’. Het is nog onduidelijk wanneer het incident zich precies voordeed.

Op de Facebookpagina van de politie is te lezen dat er een ‘verontrustende’ melding binnenkwam dat er een man met een vuurwapen in zijn hand over straat liep.

‘Geintje’

Agenten in kogelwerende vesten gingen met meerdere auto's ter plaatse. Ook een politiehelikopter cirkelde rond boven Den Bosch om mee te zoeken naar de dader en alle straten in de omgeving werden afgesloten. Op het door de melder aangegeven adres werd niets of niemand gevonden, ook liep er niemand door de straat met het opgegeven signalement.

Agenten besloten aan te bellen bij het adres van de melder. Daar deed echter niemand open en ook telefonisch was er niemand bereikbaar. Plots liep een man de straat in die volledig voldeed aan het signalement. Hij droeg geen wapen bij zich en ook in zijn huis werd niets gevonden. De man gaf aan dat het wel eens om een ‘geintje’ van zijn ex of zijn ex-schoonfamilie kon gaan.

Ex-vriendin

Daarop controleerden agenten het telefoonnummer waarmee gebeld was. Dat bleek op naam van de ex-vriendin van de man te staan. Die vrouw verklaarde dan weer dat de telefoon een tijd geleden was meegenomen door de man en na de relatiebreuk nooit was teruggegeven. Eenmaal terug op de meldkamer luisterden agenten de opname terug van het 112-telefoontje. Daarop was een man te horen die door drie agenten werd herkend als de melder.