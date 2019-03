Politie stopt drukbezochte automeetings in Den Bosch en Son

Abt Norbertij­nen Heeswijk pleit nadrukke­lijk voor leken als voorgan­gers bij vieringen

23 maart BOKHOVEN - Abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne in Heeswijk wil dat leken snel een belangrijkere en grotere rol gaan spelen in de katholieke kerk. Met meer bestuurlijke verantwoordelijkheid én als voorgangers. Alleen dan is er een toekomst voor katholieke geloofsgemeenschappen.