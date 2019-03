Politie stuurt 120 FC Den Bosch-supporters terug naar huis

On That Ass uit Rosmalen wint design­prijs bij Communica­tie­prij­zen Brabant

17:13 ROSMALEN - Het Rosmalense ondergoedbedrijf On That Ass heeft de designprijs gewonnen bij de Communicatieprijs Brabant. De prijzen, ook wel Bonken genaamd, werden donderdagavond uitgereikt in het Klasse Theater in Tilburg. “Het is toch een blijk van waardering. Dat is fijn", vertelt General Manager van On That Ass Julia Marcolina.