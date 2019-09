Politie tast in het duister over ‘geweerschoten’ in omgeving Moleneindplein in Vught

Regenboog­vie­ring dit jaar in Stadskloos­ter San Damiano in Den Bosch

14:01 DEN BOSCH - Voor de tweede keer in successie organiseert het Beraad van Kerken aan het begin van de Coming Out Week een Regenboogviering. Deze is niet zoals afgelopen jaar in de Grote Kerk, maar bij Stadsklooster San Damiano.