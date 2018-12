Politie toont reconstructie van poging tot doodslag bij woningoverval in Rosmalen

Moeder meldt kinderen ziek voor dagje extra vakantie: honderden euro's boete

21:52 DEN BOSCH - Een moeder die haar vier kinderen ziek meldde voor een vakantie, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 400 euro boete. Dat was dinsdagavond te zien in het RTL5-programma Voor de rechter.