Politie valt woning in Helvoirt binnen, bewoner (34) aangehouden voor stalking en valsheid in geschrifte

Verschillen tussen Aanhoudingseenheid (AE) en Aanhoudings- en Ondersteuningsteam (AT)

De man werd aangehouden door een aanhoudingseenheid, dat is iets anders dan wat in de volksmond een arrestatieteam wordt genoemd. Een arrestatieteam is een gespecialiseerd team dat wordt ingezet bij levensbedreigende situaties of situaties die levensbedreigend kunnen worden. Bijvoorbeeld bij een gijzeling, een arrestatie van een vuurwapengevaarlijke verdachte of iemand die zichzelf of anderen ernstig geweld wil aandoen.