Politie vindt 35 navigatiesystemen in één auto; rechter vraagt verdachte om opheldering

DEN BOSCH - Bij de ontruiming van het huis van de destijds 50-jarige Vlijmenaar vonden agenten in juli 2016 twee verboden wapens. Wegens belastingschuld (inmiddels 17.000 euro) liet de belastingdienst de auto van de man in beslag nemen. In de kofferbak werden 35 navigatiesystemen, een notebook en een iPad ontdekt. Uit acht aangiften bleek al snel dat het ging om gestolen spullen. Politierechter Knippels-Kap vroeg hem tijdens een rechtszaak naar een verklaring.

De officier van justitie maakt al snel duidelijk dat zij wat de wapens betreft een celstraf zou kunnen eisen van 4 maanden. Het gaat om een semi-automatisch geweer en een wapen waarmee niet geschoten kan worden, maar dat wel geschikt is om mee te dreigen. De man zegt dat hij het ene wapen had gekregen van een inmiddels overleden Vlijmense vriend en het andere wapen was een cadeau van een Duitse vriend. ,,Ik wilde ze in een kast stoppen voor de sier”, zegt de man. ,,Maar daar lagen ze nu niet in’’, zegt de rechter.

Witwassen verweten

Zij gaat met de officier wat nadrukkelijker in op de (gestolen) spullen die werden gevonden die in de kofferbak van zijn Mitsubishi Carisma. Hij had moeten beseffen dat de spullen van een misdrijf afkomstig zijn. Daarom wordt hem witwassen verweten. ,,Als eigenaar van de auto was u verantwoordelijk voor wat er in de auto lag’’, benadrukt de officier.

Maar de man zegt van niets te weten. Volgens hem stond de auto al een poosje te koop en liet hij af en toe eventuele kopers bij de wagen. ,,Ik gaf de sleutels en dan mochten ze hem starten. Ik ben een keertje naar binnen gegaan om mijn papieren te controleren’’, zegt hij.

Moeilijk om te geloven

Wat hem betreft zou het dus goed mogelijk zijn dat iemand anders de spullen in de auto heeft gelegd. De rechter vindt dat ‘best moeilijk om te geloven’. De officier houdt het op ‘een raar verhaal’ en vraagt de man waarom iemand spullen in zijn auto zou leggen waar je vervolgens niet meer bij kunt komen.

Vanwege de apparatuur in de auto en het bezit van de twee wapens eist de officier een taakstraf van 180 uur. De advocaat van de man zegt dat de taakstraf problemen op kan leveren. Want hij heeft last van een dubbele hernia. Het lukt hem nu met moeite om drie dagen in de week te werken. Ook zou de man zwakbegaafd zijn en zich daarom niet druk hebben gemaakt over wat er in zijn auto zou liggen.