Politie vindt in Bossche coffeeshop 50 kilo drugs; halve kilo is toegestaan

Bossche wietkweke­rij­en opgerold, maar drie weken later nog geen aanhoudin­gen: ’We doen nog onderzoek’

13:14 DEN BOSCH - De politie heeft nog geen enkele aanhouding verricht nadat op 17 januari bij een speciale actie in samenwerking met de gemeente Den Bosch aan de Fuutlaan, Hennequinstraat en Zevende Reit een hennepkwekerij had gevonden. In totaal werden 340 hennepplanten in beslag genomen.