Politie vindt in Bossche woning 750 hennepplanten. Huis nog steeds beveiligd voor nader onderzoek

De loopgraven zijn nog niet verlaten rond het Annapark in Hintham

7:25 HINTHAM - Praten zonder de emoties van de afgelopen twee jaar, zo makkelijk is dat nog niet bleek woensdagavond in de discussie over de toekomst van het Annapark. Een aantal bewoners van Hintham heeft niet zomaar weer vertrouwen in de gemeente en wethouder Roy Geers.