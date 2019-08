Politie vond poeder en kilo's hennep bij inval in Bossche loods

12 uur met... Een dag op zoek naar de Brabantse Big Five: hier móét de kudde zijn

7:51 DEN BOSCH - Hoe is dat nou, huisarts zijn, of brandweerman, directeur van een betaaldvoetbalclub? Onze verslaggevers spelen een dagje voor schaduw, kijken een (lange) dienst lang over schouders mee, helpen hier en daar een handje. Om de ziel van het beroep in woorden te vangen. Vandaag: met ecoloog Leo Linnartz op educatieve safari door de Brabantse natuur op zoek naar de Big Five (of Four?) van Brabant.