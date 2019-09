Politie Vught voor raadsel na meerdere meldingen van schietsalvo's

VUGHT - Zijn het geweerschoten? Is het vuurwerk? Of is het een oefening van Defensie? De politie in Vught komt er niet uit. Er komen de laatste dagen namelijk wel erg veel meldingen binnen over ‘geweerschoten’ in de omgeving van het Moleneindplein en de Michiel de Ruyterweg. Dat de schutter gevaarlijk bezig is en gevonden moet worden, staat buiten kijf.