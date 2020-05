Politie waarschuwt grote groep toeschouwers bij flatbrand in Rosmalen: ‘Houd afstand!’

Man scheurt onder invloed van drugs over A59 bij Den Bosch en kan rijbewijs inleveren

7:56 NULAND - Een 27-jarige man is maandag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij ruim 50 kilometer per uur te hard over de A59 bij Den Bosch reed. De bestuurder was onder invloed van drugs. Dat meldt de politie op Facebook.