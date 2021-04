Politie wil 22 verdachten van mishandeling Bossche vrienden herkenbaar op tv vertonen

Kort na 23.00 uur besloten de vrienden vanuit de ouderlijke woning van één van hen een rondje te gaan lopen. Bij de Bossche Parade hadden ze het idee dat een groep van een stuk of dertig jongens het op ze voorzien had. Het viertal werd achtervolgd en op de Kerkstraat ingesloten en mishandeld. Van sommigen werd de telefoon gestolen.

Kans voor verdachten

Reactie van moeder

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de alle verdachten waarschijnlijk uit Vught en omgeving komen. Daarom zijn in Vught stoepborden neergezet om mensen te ‘triggeren’.

De moeder van een van de slachtoffers zegt blij te zijn met de aandacht. ,,We hebben al een hele tijd niets gehoord van de politie. Wij zijn als ouders geen partij meer voor hen. Want onze zoon is inmiddels achttien. Maar ook hij moest via de social media ontdekken dat er verdachten in beeld lijken te zijn.’’