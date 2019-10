Politie zet helikopter in tijdens klopjacht op dader van mogelijke schietpartij in Den Bosch

DEN BOSCH - In de Hoekkampstraat in Den Bosch is donderdagavond mogelijk in de lucht geschoten. Bij de meldkamer van de hulpdiensten kwamen meerdere telefoontjes binnen waarin gesproken werd over één gelost schot. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.