Politie zit nog steeds met vragen rond explosies bij woning en auto in Den Bosch: ‘Alles ligt nog open’

,,Voor wat betreft het onderzoek naar de explosie aan de Acaciasingel ligt echt alles nog open. Veel is nog onbekend. We weten niet wat de toedracht is”, aldus een woordvoerder van de politie.

Type explosief

Volgens haar is het onderzoek ‘nog heel breed’. De auto werd bestuurd door een bewoonster (29) van het Lariksplein, vlakbij de Acaciasingel. Zij bevond zich in de auto met haar kind. Volgens de politie konden zij kort na de ontploffing weer naar huis. Nagegaan is of een explosief aan de auto was bevestigd toen de vrouw wegreed. Het ligt meer voor de hand dat de ontploffing plaatsvond toen de auto over een explosief heen reed. Er lijkt niet mee te zijn gegooid.