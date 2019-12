Politie zoekt getuigen na autobrand in Den Bosch

Oorzaak brand flat aan de Grevelin­gen blijft mogelijk onbekend: wel snel herstel van woning

30 december DEN BOSCH - De oorzaak van de brand waardoor vrijdagnacht een appartement aan de Bossche Grevelingen werd verwoest is nog niet bekend. En het is onduidelijk of dat ooit duidelijk wordt. ,,Het hangt er vanaf of de expert van de verzekering van de bewoner er werk van maakt. Dat gebeurt niet door de brandweer’’, aldus een woordvoerder van woningcorporatie Zayaz.