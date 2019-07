Politie zwijgt over onderzoek naar mislukte ramkraak bij juwelier Schaap en Citroen in Den Bosch

Brand in houtopslag tuinmeubel­ma­ke­rij in Rosmalen

18:25 ROSMALEN - In de houtopslag van een tuinmeubelmakerij aan de Sprokkelboschstraat in Rosmalen is maandag aan het einde van de middag een brand uitgebroken. De straat was tijdelijk afgezet. De brand is inmiddels onder controle.