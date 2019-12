Politieactie Noël in Den Bosch: 2.000 voertuigen gecontroleerd en twee woninginbrekers betrapt

Samen met de Landelijke Eenheid en diverse collega’s uit de regio Oost-Brabant zijn (on)opvallende controles uitgevoerd. ,,Hierbij waren we met veel politiemensen in de wijk. Tevens hebben we intensief samengewerkt met diverse buurtpreventieteams in ’s-Hertogenbosch. We probeerden met deze werkwijze het aantal woninginbraken te verminderen maar ook de pakkans te vergroten.’’ Dat meldt de politie op Facebook.