Politiechef Paulissen pakt boef en wint de publieksprijs

De twee Brabantse politiechefs doken afgelopen week allebei op in het nieuws. Van Hanneke Ekelmans, sinds twee jaar chef in Zeeland/West-Brabant, kwamen we (met dank aan RTL) aan de weet dat ze afgelopen zomer een 26.000 euro kostende leiderschapstraining volgde op ‘een mooie, rustige locatie in de natuur’. De politiechef in Oost-Brabant, Wilbert Paulissen, rekende dinsdag eigenhandig een man in die in het Van der Valk-hotel in Vught een gokautomaat open wilde breken. Paulissen, een topfitte vijftiger die zijn vrije tijd liefst sportend doorbrengt, was in Vught voor een lezing, maar liet zien dat hij nog altijd snapt wat de kern van het politiewerk is: boeven vangen.