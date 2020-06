Politieheli helpt bij arrestatie van Bossche quad-dief

Nepver­pleeg­kun­di­ge had na ontslag bij JBZ meteen alweer sollicita­tie lopen

6 juni DEN BOSCH - Kort nadat de Bossche nepverpleegkundige begin april bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis was ontslagen, had hij alweer een sollicitatieprocedure lopen bij een welzijnsinstelling. Naar nu blijkt deed het JBZ pas op 14 mei - dat was zo’n zes weken na zijn ontslag - bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg een ‘melding van disfunctioneren’. Dat had volgens de regels binnen drie dagen moeten gebeuren.