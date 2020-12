Politiek blij met begraven strijdbijl Vughts theater: ‘Op naar een nieuwe tempel’

VUGHT - ‘Een vervelend dossier, blij dat we nu vooruitkijken en het verleden begraven’. De Vughtse gemeenteraad is enthousiast over het plan om het huidige Theater de Speeldoos te slopen en een nieuw sociaal cultureel centrum met een podiumfunctie én appartementen te bouwen.

Inspreker Christ Goossens uit Gemonde probeerde de Vughtse politieke partijen nog op andere gedachten te brengen. Als oud-werknemer van architectenbureau Theo Mickers is hij begaan met het bijzondere ontwerp van de 43 jaar oude Speeldoos. ,,De unieke dakvorm boven de grote zaal, de ‘doos in doos’ constructie voor de slagwerkers en de leslokalen die akoestisch zeer goed zijn. De Speeldoos prikkelt en inspireert de fantasie van de mens. Het gebouw is mooi ingepast in de omgeving, bescheiden en ingetogen. Een parel die je moet koesteren. Waarom dan toch slopen? Als je het gebouw aanpast aan de eisen van deze tijd is het het behouden waard. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Niet meer van deze tijd

De gemeenteraad deelde zijn mening dat het jammer is dat het markante gebouw, met zijn uitzonderlijk goede muziekzaal, gesloopt wordt. ,,Maar het is niet meer van deze tijd en daar zullen we ons bij neer moeten leggen", aldus CDA-fractievoorzitter Yvonne Vos. ,,Misschien is het een idee om te proberen de huidige muziekzaal in de nieuwbouw te integreren. En laten we vooral niet te rigide vasthouden aan de uitgangspunten maar kijken wat er nog meer mogelijk is.”

Quote Een sociaal cultureel centrum kan op de huidige Speeldoos­lo­ca­tie maar een andere locatie in of nabij het centrum vinden wij ook niet ondenkbaar

Lucas Middelhoff van PvdA/GL opperde goed te kijken naar de potentie van de centrumlocatie. ,,Ik snap dat Vughtenaren moeite hebben om afscheid te nemen van het gebouw maar het is niet gebouwd voor de toekomst. En een sociaal cultureel centrum kan op de huidige Speeldooslocatie maar een andere locatie in of nabij het centrum vinden wij ook niet ondenkbaar. Op naar een nieuwe en voor iedereen toegankelijke tempel.”

Wensen kosten geld

VVD-er Mark du Maine merkte op de financiën niet uit het oog te verliezen. ,,Wensen kosten geld", stelde hij. ,,En we moeten onze schuldquote in bedwang houden. Deze haalbaarheidsstudie moet je niet verwarren met een blanco cheque.”