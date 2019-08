Politiek mag gesprekken over Den Bosch in 2035 eerst zelf ervaren

DEN BOSCH - Laat alle veertien de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Den Bosch zijn of haar buurman of buurman meenemen om mee te maken wat het betekent om op een prikkelende en uitdagende manier over Den Bosch in 2035 (850-jarig bestaan van de stad) te praten.

Met dat voorstel kwam burgemeester Jack Mikkers donderdagavond aan het einde van een discussie met de fractievoorzitters, nadat hij ook wel aanvoelde dat het niet zo gemakkelijk en ‘juist spannend is’ om met zoveel mogelijk Bosschenaren in gesprek te gaan over hoe de stad er in 2035 moet uit zien. Mikkers had zelf een discussienotitie op tafel gelegd en daarin aangegeven in gesprek te willen met de gewone Bosschenaren en niet met mensen en belangengroepen waar al veel me gesproken wordt.

Nogal wat reserves

Over de manier waarop waren er bij de verschillende fractievoorzitters nogal wat reserves. ,,We moeten wel een doel hebben vóór we de gesprekken aangaan’’, oordeelde Pieter Paul Slikker (PvdA). ,,Dit wordt te veel. Laten we het stapsgewijs doen en ons in het begin focussen op belangrijke thema's als woningbouw en de binnenstad’’, gaf Paul Kagie namens Leefbaar 's-Hertogenbosch aan. Bram van Boven (SP) en Sjef van Creij (gewoon ge-DREVEN) lieten weten dat de politieke partijen de gesprekken met de bewoners al aan gaan, als het goed is.